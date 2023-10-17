حكاية وطن.. كيف تحولت ترعة المريوطية من مأوى للمخلفات لممشى حضارى؟

كتبت – مرام محمد

برز مشروع تطوير وتأهيل وتغطية ترعة المريوطية بمحافظة الجيزة، كأحد أهم المشروعات التنموية العملاقة الشاهدة على ميلاد الجمهورية الجديدة، والتي جسدت ملحمة من العمل والإنتاج من أجل وضع حلول جذرية لمشكلات دامت لسنوات طويلة، فبعد أن كانت الترعة مأوى للقمامة والأوبئة تحولت إلى منطقة خدمية حضارية تضم كورنيشاً وممشى سياحياً ومواقف سيرفيس وساحات انتظار وبارتشينات لمطاعم وكافيهات ومحال تجارية نموذجية.

شهدت الترعة ضمن أعمال المرحلة الأولى، تغطية جزء من مسارها فى المنطقة المحصورة بين شارعى الهرم والملك فيصل، وإقامة مجمع سيرفيس حضاري وكورنيش وممشى سياحى وبارتشينات نموذجية، وذلك بطول 3.6 كيلو متر.

وبمعدلات تنفيذ عالية، شهدت الترعة بمرحلة العمل الثانية والأخيرة بعد تغطيتها في المنطقة المحصورة بين شارعى الهرم وفيصل، إنشاء مجمع مواقف حضارى يضم موقف سرفيس بمساحة 5100م2، وساحة انتظار للسيارات الملاكى بمساحة 2530م2، ومنطقة ترفيهية على مساحة 1760م2.

وتواصل محافظة الجيزة تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من المشروع بالقطاعات المتبقية، ابتداءً من شارع الملك فيصل حتى كوبرى الشيشينى بطريق المريوطية بطول 650م، والتي تشهد إنشاء ساحات انتظار ومواقف سرفيس ومنطقة تجارية.

وتنقسم القطاعات الأخرى من الترعة الجاري العمل بها ابتداءً من كوبرى الشيشينى وحتى كوبرى فلفلة بطول 650 متر، والقطاع الثاني حتى الطريق الدائرى بطول 1300 متر، والقطاع الثالث حتى كوبري المنشية بطول 500 متر، والقطاع الأخير حتى كوبرى الصحابة بمنطقة منشأة البكارى.

وتتضمن الأعمال في المسارات المذكورة توسعة وتطوير الطريق على جانبى الترعة وإقامة ممشى سياحى ومواقف لسيارات السرفيس وساحات انتظار ونقاط خدمية بالقطاعات المغطاة بكل قطاع منها وغرف للإدارة.