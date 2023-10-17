وقُتل شخصان في إطلاق نار في بروكسل مساء الإثنين، كما أفادت تقارير صحفية بلجيكية. وأكدت النيابة العامة هذا الخبر في وقت لاحق، مشيرة إلى فرار المشتبه به.

ووفقا لوسائل إعلام، فإنه من المرجح أن يكون القتيلان من مشجعي كرة القدم إذ تستضيف بلجيكا منتخب السويد في مباراة التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2024. وندد رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو بـ"هجوم مروع" استهدف مواطنين سويديين، مشددا على أن مكافحة الإرهاب عملية مشتركة. وتقوم النيابة الفيدرالية المكلفة بملفات الإرهاب بالتحقق من احتمال وجود دافع إرهابي.

وبحسب تسجيل فيديو بثه موقع الصحيفة الفلامندية هيت لاتست نيوز، فر القاتل الذي يرتدي سترة برتقالية وكان يتنقل بواسطة دراجة نارية، بعدما استخدم بندقية رشاشة وأطلق منها أربعة عيارات نارية على الأقل.

لذلك، قررت الداخلية الفرنسية تعزيز الرقابة على حدودها مع بلجيكا نظرا لفرار منفذ إطلاق النار.