تعرف على عدد السيارات الكهربائية المرخصة منذ سبتمبر 2022 وحتى عام 2023

أمانى سمير

أكد آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى، أن عدد المركبات الكهربائية بلغ 3212 مركبة كهربائية فى الفترة من سبتمبر 2022 وحتى شهر سبتمبر 2023.

وبلغ عدد السيارات الكهربائية التى تم ترخيصها فى شهر سبتمبر 184 سيارة، وقد حققت طرازات " أى دى 4 " من ماركة " فولكس فاجن " ترخيص حوالى 29 سيارة بينما " أى دى 4 – كروز" 13 سيارة، أما ماركة " تسلا " فقد تم ترخيص حوالى 10 سيارات، وماركة "بى واى دى " 20 سيارة، وماركة " مرسيدس " 14 سيارة من بينها 6 سيارات ل eqc400، أما ماركة " بى ام دبليو -ix3 قد حققت ترخيص حوالى 5 سيارات، اما طرازات x1 i حققت سيارتين فقط.

يذكر أن التقرير قد أكد أن عدد المركبات الكهربائية بلغت 3028مركبة كهربائية منذ عام وحتى اغسطس 2023، كما بلغت عدد السيارات الكهربائية التى تم ترخيصها فى شهر أغسطس فقط حوالى 265 سيارة

وحققت ماركة " اى دى 4 " من " فولكس فاجن 35" سيارة بينما اى دى كروس 18 سيارة، اما ماركة " تسلا " 22 سيارة وبى واى دى 20 سيارة، وماركة " مرسيدس "14 سيارة "eqc400 " اما بى ام دبليو 13 سيارة من بينها 5سيارات ix3، اما هوندا فقد حققت مفاجأة حققت عدد سيارات كهربائية 13 سيارة من بينها 6 سيارات E-NPI.