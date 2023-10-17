اليوم السابع
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تعرف على أهمية مركز تنبؤ وزارة الرى فى موسم الأمطار

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 03:00 ص
تعرف على أهمية مركز تنبؤ وزارة الرى فى موسم الأمطار وزارة الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

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أكد المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والرى أن مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة يتم التنبؤ بكميات ومواقع الأمطار قبل حدوثها بـ72 ساعة، ويتم نشر هذا التنبؤ بشكل فورى على كافة الوزارات والمحافظات والجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات الإستباقية المناسبة.
 
أضاف أن مركز التنبؤ بالفيضان يستخدم تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجى الطبيعى للنهر و التنبؤ بالأمطار والسيول، إلى جانب دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر، ويساهم نظام الإنذار المبكر للسيول فى مواجهة مخاطر السيول والتقليل من آثارها.
 
يشار إلى أن يقوم مركز التنبؤ التابع للوزارة بدور هام من خلال رصد كميات ومواقع هطول الأمطار قبل حدوثها بثلاثة أيام ، حيث يتم توفير هذه البيانات بشكل فورى عبر جروب واتساب يشارك فيه جميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية ليتسنى لجميع الجهات إتخاذ الاجراءات الإستباقية اللازمة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول ، كما تقوم الوزارة بتخفيض مناسيب المياه بالترع والمصارف بالمناطق التى يشير التنبؤ لحدوث أمطار غزيرة بها حتى تتمكن شبكة المجارى المائية من استيعاب كميات المياه الإضافية ، بالتزامن مع جاهزية محطات الرفع و وحدات الطوارئ للتعامل مع أى إزدحامات مائية.
 
الجدير بالذكر أنه تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول في مصر ، حيث تم تنفيذ  1627 عمل صناعى للحماية من أخطار السيول بسعة تخزينية 350 مليون متر مكعب وبتكلفة 6.70 مليار جنيه.






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وزارة الرى

امطار

الرى



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