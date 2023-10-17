ترامب منتقدا مقابلة بايدن على شبكة CBS: بدا فيها مثل "طفل ضائع"

وكالات

هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب برنامج "60 دقيقة" على شبكة CBS نيوز الأمريكية بعد مقابلة البرنامج مع الرئيس بايدن، والتي ركزت إلى حد كبير على الصراع المتزايد في الشرق الأوسط.

وفي منشور على موقعه الإلكتروني Truth Social، قال ترامب إن البرامج الإخبارية المسائية الطويلة "يجب أن تخجل من نفسها" لأنها تقود بايدن "مثل طفل ضائع".

وكتب ترامب: "كل سؤال يحتوي على إجابة، وقد تم طرحه بشكل ضعيف للغاية واعتذاري لدرجة أنه كان مزحة ويجب اعتبارها مساهمة في حملة الحزب الديمقراطي".

وبحسب موقع العربية، أضاف "لماذا يجب أن تحصل شبكة "سي بي إس" على بث مجاني لهذا العرض الحزبي للغاية". "إنهم يحمون بايدن على الرغم من أنه الرئيس الأكثر فساداً وعدم كفاءة في تاريخ الولايات المتحدة".