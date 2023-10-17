اليوم السابع
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تأجيل محاكمة 16 متهمًا بقتل الطفلة بسنت ببولاق الدكرور لجلسة 24 أكتوبر

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 03:18 م
تأجيل محاكمة 16 متهمًا بقتل الطفلة بسنت ببولاق الدكرور لجلسة 24 أكتوبر محكمة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء محاكمة 16 متهمًا بقتل الطفلة بسنت، التي لقيت مصرعها بطلق ناري أثناء نزولها إلى الشارع لشراء الأطعمة، وقت حدوث مشاجرة بالأسلحة النارية، وزجاجات المياه الغازية لجلسة 24 أكتوبر الجاري
 
صدر القرار  برئاسة المستشار عبد الناصر محمد حسنين، وعضوية المستشارين حسين فاضل عبد الحميد، وعماد الدين عيسى أحمد، وسكرتارية أحمد رفعت، ورأفت عبد التواب.
 
وأحالت النيابة العامة كلا من  :«س  ص م »، و« أ  م أ»،و«م  خ م أ»، و«أ  س ع ح»، و« م  ح م»، و«أ  ش خ»، و«ش  أ م»، و«ع  ب»، و«س  ك م»، و«م  ن م»، و« أ  ج ه»، و«م  خ أ»، و«م  ع م»، و«إ  م غ»، و«ع  ج ق»، و«ع  ج ق»، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 13907 جنح بولاق الدكرور لسنة 2022. 
 
 
 
 






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