تأجيل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ووالدته بالهرم لجلسة 24 أكتوبر

أجلت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهم بقتل شقيقه ووالدته، والشروع فى قتل زوج شقيقته بمنطقة الهرم لجلسة 24 أكتوبر الجاري.

وقررت هيئة المحكمة التأجيل لتنفيذ طلبات دفاع المتهم لمناقشة الخبير النفسي الدكتور عارف خويلد استاذ الطب النفسي و كاتب التقرير محرر التقرير الاخير والذي اعاد التأكيد علي ان المتهم لا يعانى من اي مرض نفسي يعوق ارادته وادراكة، وهو ما يتعارض مع مضمون ما جاء بملف الحالة الصحية للمتهم والسابق ضمه لملف الدعوى، والذي يثبت اصابته بمرض نفسي مزمن تم إيداعه بناء عليه بمستشفى د يحى الرخاوي، وكذا ما أكده الدكتور ابراهيم مجدي حسين القائم بتحرير التقرير الطبي النفسي الاستشاري.

وكانت قد أحالت النيابة العامة باكتوبر القضية رقم 54290 لسنة 2020 جنايات قسم الهرم والمقيدة برقم 81 22 لسنة 2020 کلى السادس من أكتوبر.

وعقب مطالعة الأوراق وما تم بها من تحقيقات تبين أن المتهم السن 27 عاما – عاطل – ومقيم بمنطقة الأهرام محافظة الجيزة و في 2020/11/17 بدائرة الهرم قتل شقيقه المجني عليه - من غير سبق إصرار ولا ترصد ؛ إذ نشبت بينهما - مشادة ؛ فاستشاط لها غضبا، وسولت له نفسه قتل أخيه، وقد اقترنت تلك الجناية بأخرى عمدا من هي أنه وفي ذات الزمان والمكان سالفي البيان قتل والدته المجني عليها - غير سبق إصرار ولا ترصد ؛ إذ هبت لنجدة ولدها من تعدي المتهم عليه -موضوع الاتهام آنف البيان- ، فما كان من المتهم إلا أن عاجلها بطعنات لإزهاق روحها.