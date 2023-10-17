بلجيكا: توقيف شخص يشتبه بإطلاقه النار وقتل سويديين بهجوم فى بروكسل

وكالات

أعلنت الشرطة البلجيكية، الثلاثاء، عن توقيف شخص يشتبه بإطلاقه النار وقتل سويديين في هجوم في بروكسل، وذلك حسبما أفاد موقع سكاى نيوز فى شريط عاجل.

وكان قد قتل شخصان بإطلاق نار، فى بروكسل وفق ما أفادت النيابة العامة فى العاصمة البلجيكية، وفرار المشتبه به.

وقال مصدر قريب من الملف إن مقطعا مصورا يتضمن تبنى هذه الجريمة المزدوجة ويظهر رجلا يتحدث باللغة العربية، تم تداوله مساء الإثنين على مواقع التواصل الاجتماعي.

واكتفت متحدثة باسم النيابة العامة بالإشارة إلى أن تحقيقا قد فتح، من دون أن تتناول حتى الآن دوافع ما جرى.