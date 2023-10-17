بق الفراش ينتشر سريعا فى إسبانيا ويثير حالة من الذعر

فاطمة شوقى

ينتاب سكان إسبانيا حالة من الذعر والقلق بسبب انتشار بق الفراش بشكل كبير بعد انتشارها فى فرنسا بأعداد كبيرة والتسبب فى لدغات لدى العديد من السكان، حسبما قالت قناة "تيلى مدريد" الإسبانية.

وأشارت القناة على موقعها الإلكترونى إلى أن بق الفراش انتشر فى العاصمة الإسبانية مدريد وهناك حالات انتشار للحشرة فى إقليم الباسك وبالنسيا وسرقسطة أيضا بالاضافة إلى فاليكاس، وهو ما يثير حالة من الذعر لدى السكان من الانتشار السريع للحشرة ومخاوف من عدم السيطرة عليها.

وبق الفراش عبارة عن حشرات صغيرة مسطحة، وتستطيع الاختباء جيدا فى أى مكان، ويمكن لصقها فى حقيبة السفر أو المنشفة أو الملابس.

وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى لراقصة تعرضت للدغات من بق الفراش عندما نامت فى أحد الفنادق الشهيرة فى عاصمة اراجون، على الرغم من أن الفندق كان نظيفا لأقصى درجة كما أنه يتم تغيير الملاءات يوميا إلا أن تلك الحشرة تستطيع أن تكون مخفية بشكل يصعب اكتشافها.

وقالت الراقصة ماريا بيريز عن بق الفراش: "لقد التهمونى حرفيا، وضعونا فى فندق كان الهجوم فيه مثل الخيال".

وأضافت "استيقظت كأننى أعانى من خلايا النحل، ولكن فى فترة ما بعد الظهر بدأ جسدى يشعر بحكة شديدة، وفى الليل لم أستطع النوم بسبب اللدغات وذهبت إلى المستشفى واعطونى الدواء اللازم".

وأكد الخبراء أن بق الفراش أصبح مشكلة حقيقية فى إسبانيا، وفى الفترة بين يناير وسبتمبر هذا العام زاد انتشارها بنسبة 71% وبدأت شركات مكافحة الآفات تتعرض لحالات من الارهاق بسبب كثرة الاقبال عليها بسبب انتشار هذه الحشرة.

وأشار الخبراء إلى أن بق الفراش يتكاثر سريعا حتى أن الانثى الواحدة تستطيع أن تبيض 700 آخرين خلال 4 أشهر، ويُعرف بق الفراش باسم "الآفة المتنقلة" نظرًا لسهولة نقلها إلى المنزل.

وحذر من أن "هذه الحشرات يمكن أن تنتقل على عجلات الحقيبة، أو على الملابس، أو حتى على البضائع التى تصل إلى المنازل". أما بالنسبة لمكان البحث عنهم، فإن المكان الأول الذى يستقرون فيه عادة هو السرير، على الرغم من أنهم يختبئون لاحقًا "فى الخزانات أو الأبواب أو الألواح".