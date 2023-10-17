انقطاع المياه ببعض مناطق مركز المنصورة الجمعة المقبل لمدة 8 ساعات للصيانة

وذلك لقيام الشركة بتنفيذ أعمال صيانة على خط قطر 400 مم اسبستوس بقرية شها التابعة لمركز المنصورة.

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال، حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة للمواطنين خلال فترة الانقطاع