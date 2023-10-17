اليوم السابع
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انطلاق قافلة دعوية إلى شمال سيناء الجمعة المقبل

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 11:15 ص
انطلاق قافلة دعوية إلى شمال سيناء الجمعة المقبل وزارة الاوقاف - أرشيفية
كتب لؤى على

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في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، تنطلق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية  إلى محافظة(شمال سيناء)، يومي الخميس والجمعة : (5 – 6 ربيع آخر 1445هـ)، الموافق (19 - 20/10/2023م).
 
تضم القافلة (خمسة عشر عالماً): خمسة من علماء الأزهر الشريف ، وثمانية من علماء وزارة الأوقاف، واثنين من دار الإفتاء المصرية، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " الدفاع عن الأوطان والأرض والعرض ".






وزارة الاوقاف

دار الافتاء

الازهر الشريف

قافلة دعوية



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