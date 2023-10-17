انحياز جديد للاحتلال.. جارديان تتخلى عن رسام كاريكاتير بسبب نتنياهو

كتبت: نهال أبو السعود

في انحياز جديد للجانب الإسرائيلي في موجة التصعيد الأخيرة بين قوات الاحتلال والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ، تخلت صحيفة جارديان البريطانية عن رسام الكاريكاتير الشهير ستيف بيل، بعد رحلة عمل امتدت 40 عاماً ، وذلك لرسمه كاريكاتير اعتبرته إدارة الصحيفة مسيئاً لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ويشبه بينه وبين المرابي اليهودي شايلوك ، بطل مسرحة تاجر البندقية ، لشكسبير .

وجاء قرار الجارديان بعد ساعات من نشر الرسمية التي ظهر فيها نتنياهو، وهو يجري عملية جراحية على بطنه تشكل قطعا في خطوط قطاع غزة، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية.



كاريكاتير ستيف بيل

وأظهر ستيف بيل، رئيس الوزراء الإسرائيلي وهو يستعد لإجراء عملية جراحية على بطنه مرتديا قفازات الملاكمة، حيث يمكن رؤية الخطوط العريضة لقطاع غزة مع عبارة تقول "يا سكان غزة .. اخرجوا الآن" في إشارة الى امر الاخلاء الذي أصدره نتنياهو لسكان القطاع

وقال بيل، الذي عمل مع صحيفة الجارديان لأكثر من 40 عاما، إنّ الرسوم الكاريكاتورية أثارت إدارة الصحيفة، وتابع في منشور على منصة "اكس": "فقط للتوضيح، قدمت الرسم الكاريكاتوري حوالي الساعة 11 صباحًا، وربما هو أقدم رسم كاريكاتوري على الإطلاق، ولكن بعد 4 ساعات في القطار المتجه إلى ليفربول، تلقيت مكالمة هاتفية مشؤومة من المكتب تحتوي على رسالة غامضة بشكل غريب فيها عبارة (رطل من اللحم)" في إشارة الى الرسم الأخير.

وتابع: "قد تكون عبارة (رطل من اللحم) إشارة إلى شيلوك، المرابي اليهودي في مسرحية شكسبير تاجر البندقية"

وقال متحدث باسم صحيفة الجارديان: "تم اتخاذ القرار بعدم تجديد عقد ستيف بيل، لقد كانت الرسوم الكاريكاتورية لستيف بيل جزءًا مهمًا من صحيفة جارديان على مدار الأربعين عامًا الماضية، نشكره ونتمنى له كل التوفيق.