ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن كاميكاوا قولها ، خلال مؤتمر صحفي ، إن بلادها ستواصل بذل الجهود الدبلوماسية لتحسين وصول المساعدات الإنسانية حتى يتم توفير المساعدة الضرورية، مثل الغذاء والمياه والخدمات الطبية والصحية، للمدنيين الأبرياء واللاجئين الفلسطينيين".

وأضافت كاميكاوا ، دون الخوض في تفاصيل ، إن المساعدات الإنسانية سيتم تسليمها من خلال المؤسسات الدولية.