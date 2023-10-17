المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بالإتجار فى المخدرات ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين مصطفى سعيد عبد الحميد الخدل، وأحمد محمد السعيد غنيمى، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لبائع بطيخ ونقاش، وبراءة ترزي، لاتهامهم بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح ناري "فرد خرطوش" وذخائرة بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 7533 لسنة 2023 جنح، والمقيدة برقم 1315 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهمين "محمد س ب"، 30 سنة، بائع بطيخ، و"محمود س م"، 27 سنة، نقاش، و"كامل ط م"، 34 سنة، ترزي، حازوا وأحرزوا جوهراً مخدراً "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وتابع أمر الإحالة، أنه أحرز المتهم الثاني وحاز بواسطته المتهمان الأول والثالث بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش"، كما أحرز المتهم الثاني وحاز بواسطته المتهمان الأول والثالث ذخائر (طلقة) مما تستعمل علي السلاح الناري - السالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.