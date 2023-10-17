المستندات المطلوبة لتركيب عداد مياه فرعى لشقة فى الجيزة

كتبت – مرام محمد

تقدم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة خدماتها المتنوعة للمواطنين، عن طريق مراكز خدمة العملاء المنتشرة على مستوى المراكز والأحياء، ومن بين هذه الخدمات تركيب عداد فرعي لشقة.

وأوضحت الشركة أن المستندات المطلوبة لتركيب عداد فرعي لشقة، تشمل: صورة عقد الإيجار أو التمليك، وإيصال الكهرباء الخاص بالشقة، وإيصال المياه الخاص بالعقار، وحضور مالك الشقة شخصياً، وصورة بطاقة الرقم القومي.

وتقع أبرز عناوين مراكز وفروع خدمة العملاء لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة في الأماكن التالية:

1- مركز خدمة عملاء الجامعة – العنوان/ شارع النيل.

2- الكيت كات – العنوان/ ميدان الكيت كات.

3- أحمد عرابي – العنوان/ الجزيرة الوسطى بشارع أحمد عرابي.

4- أرض اللواء – العنوان/ شارع ترعة الزمر أرض اللواء أمام سلم الإليزيه.

5- جزيرة محمد – العنوان/ شارع ترعة السواحل بجوار محطة صرف طناش.

6- الرماية – العنوان/ شارع ترسا الهرم ناصية شارع المحولات.

7- مركز خدمة عملاء المنيرة الغربية – العنوان/ تقاطع شارع شارع 17 مع 31 مدينة التحرير إمبابة.

8- مركز منشأة البكاري – العنوان/ شارع منشأة البكاري قرية المنشية.

9- مركز بولاق الدكرور – العنوان/ شارع 10 بجوار كنيسة العذراء ومارجرجس.

10- مركز خدمة عملاء شركة مياه الشرب هضبة الأهرام – العنوان/ البوابة الرابعة خزان المياه.

11- مركز وفرع خدمة عملاء مياه الشرب بالعمرانية – العنوان/ شارع المستشفى أمام السنترال

12- الساحة الشعبية - مدينة الحوامدية.

13- طريق مصر أسيوط الزراعي الأخصاص - الصف.

14- شارع طراد النيل الكداية - أطفيح.

15- طريق مصر أسيوط الزراعي الودي - الصف.

16- طريق مصر أسيوط الغربي مزغونة - البدرشين.

17- قرية المنوات.

18- قرية الشوبك.