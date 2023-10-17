المرأة الريفية وورش رسم بثقافة الإسماعيلية

الإسماعيلية: السيد فلاح - صبري غانم

قدم قصر ثقافة الإسماعيلية ، عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية، المقدمة للرواد ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة الاسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.

حيث نظم ورشة فنون تشكيلية بعنوان مصر العظيمة بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر، تنفيذ سهي عشرى، ذلك بمدرسة الجلاء الابتدائية، شارك الاطفال في الورشة بمجموعة من الرسومات من الانتصار العظيم التي حققته مصر علي دولة الاحتلال الإسرائيلي وقتها.

وبمناسبة اليوم المرأة الريفية نظم القصر محاضرة بعنوان دور المرأة في التنمية الاقتصادية، حاضرت فيها الدكتورة ماجدة، عطا نائب رئيس جريدة القناة الأسبق وذلك بمدرسة الثانوية الزخرفية، وقالت عطا، إن المرأة الريفية التي لم تكتف بدورها كام وزوجة وقيامها بالأعمال المنزلية، بل تقوم بعملها خارج المنزل جنبا إلى جنب مع الرجل ايضا، حيث إنها في كثير من الأحيان تعمل اكثر من الرجل، حيث تشكل المرأة الريفية حول العالم أكثر من الربع.

كما استمرار قصر ثقاقة الإسماعيلية في تقديم ورشة فنون شعبية بعنوان "شقاوة شطنا" ضمن نشاط المواهب، ذلك خلال الفترة من 14 وحتي 19/ 10

تدريب عربي محمد رزق.