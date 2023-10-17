ونقلت قناة (بي إف إم) الإخبارية الفرنسية عن مكتب المدعي العام الاتحادي البلجيكي والمسئول عن قضايا الإرهاب الذى تولى التحقيق أن هذا الشخص قد نشر رسالة بفيديو على شبكات التواصل الاجتماعي يتبنى فيها هذا الهجوم.

وأضافت القناة أن المشتبه به الرئيسي في الهجوم كان يرتدي سترة برتقالية وتتبع مشجعين سويديين متواجدين في العاصمة البلجيكية لحضور مباراة بين فريقى بلجيكا والسويد وكانا يستقلان سيارة أجرة، واستهدفهما مطلق النار في البداية عندما كانا في السيارة قبل أن يلاحقهما فى ردهة مبنى.

وقد شهدت بروكسل في 22 مارس الماضي هجومين انتحاريين استهدفا مطار زافينتيم ومحطة لقطارات المترو ، وأوقع الهجومان 35 قتيلا بحسب حصيلة أعلنتها محكمة الجنايات التي تحاكم مرتكبي هذه الهجمات الانتحارية.