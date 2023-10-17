اللص المنحوس.. نام أثناء السرقة فضبطه صاحب الشقة "التفاصيل"

كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنح الشرابية برئاسة المستشار شهاب عشوش، بمعاقبة عامل بالحبس عامين بتهمة سرقة شاشة ومشغولات ذهبية من داخل شقة، حيث دخل المتهم الشقة بعد التأكد خلوها من قاطنيها وشعر بالنعاس عقب سرقته الشقة، وحصل على قسط من الراحة داخلها، حتى عاد أصحاب الشقة وألقوا القبض على المتهم.

كشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم تخصص في سرقة الشقق، حيث راقب المكان وتأكد أن الشقة المراد سرقتها مغلقة، وبحث في أنحاء الشقة وعثر على مشغولات ذهبية، وعقب انتهائه من تجهيز المسروقات شعر بالنعاس، خاصة مع علمه بخلو الشقة من المقيمين بها، فقرر الحصول على قسط من الراحة واستغرق في النوم، حتى عاد مالك الشقة، وعقب فتحة باب الشقة فوجيء باللص نائما في غرفة النوم وبجواره المسروقات، فاستعان بالأهالي الذين تجمعوا وألقوا القبض على المتهم.