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"القاهرة الإخبارية": انطلاق رشقات صاروخية من غزة على المستوطنات الإسرائيلية

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 08:49 م
"القاهرة الإخبارية": انطلاق رشقات صاروخية من غزة على المستوطنات الإسرائيلية تل أبيب
كتب أحمد عرفة

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نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" بثا حيا لانطلاق رشقات صاروخية من المقاومة في قطاع غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية.

ودوت صافرات الإنذار في عدد من المستوطنات الإسرائيلية في قطاع غزة، وسقط عدد من الصواريخ على العديد منها، كما دوت صافرات الإنذار في تل أبيب وضواحيها.

ونقلت قناة القاهرة عن البيت الأبيض، أن بايدن سيزور إسرائيل غدا الأربعاء، ثم يتوجه بعد ذلك إلى العاصمة الأردنية عمان.

وفى وقت سابق، أفادت قناة القاهرة الإخبارية، أنه سيتم عقد قمة أمريكية مصرية أردنية غدا الأربعاء فى العاصمة الأردنية عمان.

 







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