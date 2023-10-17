اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 12:00 م
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العيوب الخلقية للسيدات تجعلهن أكثر عرضة لالتهاب المسالك البولية.. استشارى يوضح

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 10:00 ص
العيوب الخلقية للسيدات تجعلهن أكثر عرضة لالتهاب المسالك البولية.. استشارى يوضح التهاب المسالك البولية
كتبت رانيا عامر

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النساء الأكثر شيوعًا للإصابة بخطر التهابات المسالك البولية من الرجال، وهذا يرجع إلى عدة أسباب أبرزها دخول البكتيريا إلى المسالك البولية عن طريق مجرى البول وتبدأ في التكاثر في المثانة.

أسباب إصابة النساء الإصابة بالتهاب المسالك :

أكد الدكتور عمر الصغير، أستاذ المسالك البولية بجامعة جنوب الوادي، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن النساء الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالتهاب المسالك البولية عن الرجال، وذلك لعدة أسباب، أبرزها العيوب الخلقية فى مجرى البول عند السيدات، تكون قناة مجرى البول قصيرة جدا لديهن، فبتالي تنتقل الالتهابات من المهبل إلى القناة ثم إلى المثانة ثم إلى باقي الجهاز البولي .

 

مضاعفات الصحية التى تسببها التهاب المسالك:

أوضح الدكتور عمر الصغير أن الالتهابات المتكررة فى المثانة تؤدى إلى التهابات فى الجهاز البولى بالكامل، وقد تصل إلى درجة الالتهابات الشديدة مزمنة بالكلى، وهذا يشكل ناقوس خطر على عمل وظائف الكلى، مما يترتب على ذلك تلف بالكلى والإصابة بغسيل كلوى .

ويذكر الاستشاري أن أعراض التهاب المسالك البولية لدى النساء تظهر فى شكل عدد مرات متكررة للبول، لون البول عكر يحتوى على الدم، حرقان عند التبول.







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