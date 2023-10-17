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الصحة العالمية تدين هجوم إسرائيل على مستشفى المعمداني وتدعو لحماية المدنيين

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 11:55 م
الصحة العالمية تدين هجوم إسرائيل على مستشفى المعمداني وتدعو لحماية المدنيين المجازر الإسرائيلية في غزة
كتبت أمل علام

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تدين المنظمة بشدة الهجوم على مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في شمال قطاع غزة. فالمستشفى كان يعمل، وبه مرضى ومقدمو رعاية صحية والمسؤولون عن رعاية المرضى، ونازحون داخليًا يحتمون به، وتشير التقارير الأولية إلى وقوع مئات القتلى والمصابين. 
 
وقالت المنظمة فى بيان لها ، كان المستشفى واحدًا من 20 مستشفى في شمال قطاع غزة أصدر لهم الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء، ولكن كان من المستحيل تنفيذ أمر الإخلاء نظرًا لحالة انعدام الأمن السائدة، والحالة الحرجة للعديد من المرضى، وافتقار النظام الصحي لما يلزم من سيارات إسعاف وموظفين وأسرّة في المستشفيات، وعدم وجود مأوى بديل للنازحين الذين يحتمون به. 
 
وتدعو المنظمة إلى توفير حماية فعالة للمدنيين والرعاية الصحية فورًا، فأوامر الإخلاء يجب إلغاؤها، ويجب التقيد بالقانون الإنساني الدولي الذي يوجب توفير حماية فاعلة للرعاية الصحية وعدم استهدافها مطلقًا.






الصحة العالمية

الاعتداء على مستشفى

غزة الوضع فى غزة

منظمة الصحة العالمية



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