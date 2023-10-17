اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 06:11 م
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السجن 6 سنوات لمتهم بالاتجار فى المخدرات وإحراز سلاح بسوهاج

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 04:42 م
السجن 6 سنوات لمتهم بالاتجار فى المخدرات وإحراز سلاح بسوهاج هيئة المحكمة
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه عن تهمة إحرازه للمواد المخدرة، كما عاقبت المتهم بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ خمسة آلاف جنيه عن تهمة حيازته للسلاح النارى بدائرة مركز جرجا.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد، وأحمد عصمت الزينى، بأمانة سر صلاح تمام.
 
وتعود أحداث الواقعة لشهر يونيو لعام 2022، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم "و،م" تهمة إحراز جوهر مخدر ميثامفيتامين بقصد الاتجار، وأجزاء رئيسية لسلاح نارى مع ذخائر عدد طلقتين تستعمل على السلاح النارى، وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.






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