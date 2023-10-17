اليوم السابع
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السجن 3 سنوات لعامل وعاطل بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بقنا

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 07:03 م
السجن 3 سنوات لعامل وعاطل بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بقنا محكمة جنايات قنا
قنا صابر سعيد

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عاقبت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار أحمد صهيب محمد، وعضوية المستشارين مؤمن رضوان وتامر أحمد رضا ومحمد عمر عبد الجواد، وأمانة سر صلاح فراج وعلاء سلوك، عامل وعاطل بالسجن 3 سنوات، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة.

 
تعود أحداث الواقعة إلى 22 أبريل 2022، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهمين العماري.م، 21 عاما، عامل، وعبد الرحمن.ر.ع، 20 عاما، عاطل، تهمة حيازة جوهر مخدرات بقصد الإتجار، وحيازة سلاح أبيض، وتم ضبطهم وقررت جهات التحقيق إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتي قضت بمعاقبة المتهمين حضوريا بالسجن 3 سنوات.
 
 
 
 
 

 







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