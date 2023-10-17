الرئيس التنفيذى لاتصالات مصر: السوق المصرية واعدة وتتحمل المزيد من الخدمات

دبي- هبة السيد

أكد المهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر (&etisalat e) أن السوق المصرى واعد ويتحمل الكثير من الخدمات.

وأضاف متولي - على هامش المشاركة في معرض ومؤتمر جايتكس دبي 2023 - أن عدد عملاء الشركة وصل إلى 23 مليون عميل حاليا، موضحا أن الشركة أنفقت ما يربو من 75 مليار جنيه منذ انطلاق أعمالها في السوق المصري خلال 19 عاما.

وأشار إلى أن استثمارات الشركة خلال العام الجارى 2023 بلغت قيمته 7 مليارات جنيه، فيما متوقع أن تبلغ قيمة الاستثمارات إلى 10 مليارات جنيه خلال العام 2024.

ولفت إلى أن هذه الاستثمارات توجه لصالح تطوير الأعمال والبنية التحتية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء بالسوق المصرى.

وأكد اهتمام الشركة بالعمل في قطاعات معينة وتوفير خدمات مالية أكثر سواء بالتعاون مع جهات حكومية أو شركات أخرى لتحسين الدفع الالكتروني وبما يحقق رؤية مصر للتحول الرقمي، لافتا إلى أن فكرة الاستحواذ على شركات أخرى موجودة ومطروحة.