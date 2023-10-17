أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مستشفى المعمداني بغزة، واعتبرتها جريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون.
وطالبت الوزارة، في بيان صحفي، بتدخل دولي عاجل لإجبار دولة الاحتلال على وقف حربها المدمرة على قطاع غزة وجرائم التطهير العرقي بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت، مساء اليوم، مجزرة جديدة أسفرت عن استشهاد وإصابة المئات من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بعد قصفها المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة.
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