وطالبت الوزارة، في بيان صحفي، بتدخل دولي عاجل لإجبار دولة الاحتلال على وقف حربها المدمرة على قطاع غزة وجرائم التطهير العرقي بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت، مساء اليوم، مجزرة جديدة أسفرت عن استشهاد وإصابة المئات من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بعد قصفها المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة.