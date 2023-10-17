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الحبس 3 سنوات لمتهم تعدى على شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة بكفر الشيخ

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 09:56 م
الحبس 3 سنوات لمتهم تعدى على شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة بكفر الشيخ محكمة جنايات فوه
كفر الشيخ - محمد سليمان

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قضت محكمة جنايات فوه "الدائرة الثالثة" في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، حضوريًا بمعاقبة خمسيني يقيم بمركز مطوبس بالسجن المشدد 3 سنوات، لإدانته عما أسند إليه بالتعدى على أحد الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة، وفي الدعوى المدنية بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، والزمته مصاريفها.
 
 صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسين المر، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين خالد رمضان جعفر، وأحمد محمد خضر، وسكرتارية أحمد جبر، وذلك في أحداث القضية رقم 12963 لسنة 2023 جنح مركز شرطة مطوبس، والمقيدة برقم 2338 كلي كفر الشيخ.






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