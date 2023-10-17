اليوم السابع
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التنظيم والإدارة يعلن نتيجة مسابقة 30 ألف وظيفة معلم مساعد للعام الثانى بـ8 محافظات

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 09:26 ص
التنظيم والإدارة يعلن نتيجة مسابقة 30 ألف وظيفة معلم مساعد للعام الثانى بـ8 محافظات صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
كتبت ريهام الباشا

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أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم، نتيجة الامتحان الالكتروني الذي عقده للمتقدمين في مسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الثاني، وذلك للمتقدمين من 8 محافظات هي (كفر الشيخ والدقهلية والغربية والقليوبية والبحيرة والأسكندرية ومطروح والوادي الجديد).
 
ويمكن للسيدات والسادة الممتحنين الاستعلام عن نتيجتهم عبر بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/، ويؤكد الجهاز على فتح باب التظلم من النتيجة لمن يرغب من المتقدمين بهذه المحافظات من اليوم الثاني لإعلان النتيجة ولمدة أسبوعين.






التنظيم والإدارة

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

نتيجة مسابقة المعلمين

مسابقة المعلمين

مسابقة 30 الف معلم

نتيجة مسابقة 30 الف معلم



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