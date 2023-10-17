التحقيق مع محاسب لاتهامه بالإتجار فى العملة بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضى - عبد الرحمن سيد

تجري النيابة تحقيقاتها مع المتهم بالاتجار بالعملة بالقاهرة، حيث تبين قيام (محاسب بإحدى الشركات - مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى متخذاً من دائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

كشفت التحقيقات أن المتهم تمضبطه حال إستقلاله سيارة "ملكه" بالمنطقة المشار إليها وعثر بحوزته على (مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية").

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى وأقر بتحصله عليها من (3 أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة النزهة) أمكن ضبطهم ، وبحوزتهم مبالغ مالية عملات "أجنبية" وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى.