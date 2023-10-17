اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 11:59 ص
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بمشاركة وزير التنمية المحلية..

التحالف الوطنى للعمل التنموى يطلق مؤتمر حكاية وطن بالبحيرة

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 11:34 ص
التحالف الوطنى للعمل التنموى يطلق مؤتمر حكاية وطن بالبحيرة محافظة البحيرة
البحيرة ناصر جودة

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تشهد محافظة البحيرة اليوم الثلاثاء، انطلاق  المؤتمر الحاشد الذى ينظمه التحالف الوطني للعمل الاهلى والتنموى بمجمع المؤتمرات بمدينة دمنهور.
 
يشارك فى المؤتمر الذى يعقد  تحت عنوان حكاية وطن، اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية والدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة والدكتورة نفين الكاتب عضو مجلس التحالف الوطنى واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة،  إضافة إلى عدد كبير من قيادات التحالف الوطنى وممثلى الأزهر الشريف  والكنيسة القبطية والقيادات الشعبية  والتنفيذية بالمحافظة.

وعلى هامش المؤتمر  سيتم عرض فيلم وثائقى عن الانجازات والمشروعات التنموية والخدمية التى قامت بها الدولة خلال السنوات الماضية، وكذلك تقديم عروض فنيه لكورال مواهب البحيرة  اللذين يقدمون باقه من أشهر الاغاني الوطنية .

 







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