وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدرسة في مدينة "حلول" شمال محافظة الخليل بجنوب الضفة الغربية، واعتقلت من داخلها 30 عاملا من قطاع غزة، بعد إخضاعهم لتفتيش ميداني، وكان العمال أجبروا على مغادرة أماكن عملهم في أراضي الـ48، وتعرضوا للعنف وللاضطهاد، ولم يتسن لهم العودة أساسا إلى القطاع الذي أتوا منه لكسب العيش وبموافقة إسرائيلية.

واعتقلت قوات الاحتلال 13 فلسطينيًا آخرين من أنحاء محافظة الخليل، فيما جرى اعتقال 13 آخرين من محافظة "بيت لحم" الواقعة جنوب الضفة أيضًا.

ومن محافظة "نابلس" الشمالية، جرى اعتقال فلسطينيين اثنين، أحدهما أسير مُحرر، بعد مداهمة منزليهما.