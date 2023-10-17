اليوم السابع
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اعترافات لصوص بطاريات السيارات بالشرقية: نفذنا 8 جرائم سرقة

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 11:26 ص
اعترافات لصوص بطاريات السيارات بالشرقية: نفذنا 8 جرائم سرقة سرقة سيارة - أرشيفية
كتب سليم على

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أدلى 3 متهمين أمام جهات التحقيق بالشرقية، باعترفات تفيد تكوينهم تشكيلا عصابيا، تخصص نشاطه في سرقة بطاريات السيارات المركونة في شوارع المحافظة، مؤكدين ارتكابهم 8 وقائع لسرقات بطاريات السيارات بنطاق محل إقامتهم .

وأضافوا خلال تحقيقات النيابة، أنهم ينفذون وقائع السرقة باستخدام مفتاح حدادى لفتح الغطاء الأمامى للسيارات، مؤكدين أنهم يضعون خطة تتضمن متابعة السيارات المقرر سرقتها وتتبعها وتنفيذ عملية السرقة في الساعات المتاخرة من الليل بعد التأكد من غياب المارة والاستيلاء على البطارية وبيعها لدى عملينا بنصف ثمنها.

وأشارت التحقيقات، إلى أنه تم ضبط المتهمين حال تواجدهم بمسكن أحدهم وبحوزتهم (فرد محلى وطلقة) ، وأرشدوا عن المسروقات ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.







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وقائع سرقة

عقوبة السرقة

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