استشهاد 3 أطفال في قصف إسرائيلي لمنزل بدير البلح

استشهد ثلاثة أطفال وأصيب عدد آخر من المواطنين، الليلة، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في دير البلح، وسط قطاع غزة، وذلك وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

كما أغارت الطائرات الحربية على منزل في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، فيما جددت مدفعية الاحتلال قصفها للمناطق الشرقية للمدينة.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الحادي عشر على التوالي، بقصف عنيف من الطيران الحربي، والبوارج والزوارق الحربية، ومدفعية الاحتلال التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، موقعا مئات الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، إضافة إلى تدمير في الممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية، ومحو مربعات سكنية بأكملها.