رام الله (أ ش أ)

استشهد فلسطينيان اثنان، اليوم الثلاثاء، برصاص الاحتلال الإسرائيلى، فى الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن طفلا يبلغ من العمر (17 عامًا)، استشهد مُتأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال فى بلدة حلحول، شمال الخليل بجنوب الضفة الغربية.. مشيرة إلى أن فلسطينيا آخر استشهد متأثرا كذلك بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة (نابلس) يوم الجمعة الماضي، ما يرفع حصيلة الشهداء فى الضفة الغربية إلى 60 شهيدًا، منذ مطلع الأسبوع الماضي.

وكانت مصادر طبية فلسطينية لـ"القاهرة الإخبارية، قالت إن الاحتلال الإسرائيلي قصف رفح وخان يونس فجرا، ما أسفر عن سقوط 100 شهيد.

يذكر أن عدنان أبو حسنة المتحدث باسم وكالة الأونروا، قال إن الوكالة كانت ترعى 150 ألف نازح قبل العدوان الأخير على غزة، ولكن الآن أصبح هناك مليون نازح بينهم 400 ألف نازح في المدارس التابعة للوكالة.

وأضاف المتحدث باسم وكالة الأونروا: "اليوم كنا نوزع رغيف واحد على كل فرد في اليوم، والعملية خطيرة التي تتم في غزة في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع ولا يوجد مياه صالحة للشرب".

وتابع المتحدث باسم وكالة الأونروا:"سكان غزة يشربون من الأبيار وهى أبيار ملوثة بمواد مسرطنة ومسممة، ويشربون من الأبيار لأن الوقود نفذ ومحطات تحلية المياه توقفت بسب نفاذ الوقود عدا محطات قليلة لا تكفى والمخابز لا تعمل بسبب الوقود والبعض يعمل نصف يوم، ونحن في كارثة ".