وقالت مصادر فلسطينية إن طفلا يبلغ من العمر (17 عامًا)، استشهد مُتأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال فى بلدة حلحول، شمال الخليل بجنوب الضفة الغربية.. مشيرة إلى أن فلسطينيا آخر استشهد متأثرا كذلك بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة (نابلس) يوم الجمعة الماضي، ما يرفع حصيلة الشهداء فى الضفة الغربية إلى 60 شهيدًا، منذ مطلع الأسبوع الماضي. 