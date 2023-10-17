ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي لمنازل بوسط وجنوب قطاع غزة إلى 80

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أفادت مصادر في قطاع غزة اليوم الثلاثاء بارتفاع عدد الشُهداء جراء القصف الإسرائيلي لمنازل في وسط وجنوب القطاع إلى أكثر من 80 فلسطينيًا إضافة إلى إصابة عشرات آخرين في حصيلة غير نهائية.



وأفادت المصادر بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا يعود لعائلة اللمداني في معسكر خان يونس ؛ ما أسفر عن استشهاد أكثر من 40 مواطنا معظمهم من نازحي شمال قطاع غزة.



وفي وقت لاحق ، استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون نتيجة قصف منزلا يعود لعائلة المقيد في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.



وتم انتشال شهيد وشهيدة جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية بناية سكنية مكونة من ثلاثة طوابق لعائلة أبوسليمة في تل السلطان غرب محافظة رفح جنوب قطاع غزة.



كما استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في استهداف منازل على دوار العودة في بلوك 10 وقرب مسجد الفرقان في البريج وسط غزة.



وقد استشهد العشرات في خان يونس ورفح منذ الصباح، جراء القصف العنيف من قبل طائرات الاحتلال على المنازل.



وكثفت طائرات الاحتلال خلال الـ24 ساعة الماضية من غاراتها في مناطق عدة بمحافظتي خان يونس ورفح، وارتكبت مجازر بحق أكثر من عائلة، ما يرفع عدد العائلات الكاملة التي مُسحت من السجل المدني منذ 11 يوما إلى أكثر من 47 عائلة كاملة.



وأشارت المصادر إلى أن هناك صعوبة بالغة في حصر أعداد الشهداء الذين ارتقوا بالقصف العنيف المتواصل على عديد المناطق في قطاع غزة منذ صباح اليوم، لخطورة الأوضاع الميدانية.



ولليوم الحادي عشر على التوالي، يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بقصف عنيف من الطائرات والزوارق الحربية، والمدفعية، التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية ما أسفر عن ارتقاء آلاف الشهداء وإصابة آلاف الجرحى إضافة إلى تدمير بالممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية.