إعلام إسرائيلي: شولتز اضطر للاختباء في ملجأ تابع للسفارة الألمانية في تل أبيب عقب سماع صفارات الإنذار

كتب أحمد عرفة

أكد إعلام إسرائيلي، أن المستشار الألماني أولاف شولتز اضطر للاختباء في ملجأ تابع للسفارة الألمانية في تل أبيب عقب سماع صفارات الإنذار جراء قصف صاروخي من غزة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق طالبت إيونى بيلارا، وزيرة الحقوق الإجتماعية الإسبانية والأمين العام لحزب يونيداد بوديموس ، الحكومة الإسبانية، بتقديم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب فى غزة.

وأشارت بيلارا على حسابها الخاص على موقع اكس "بالنظر الى محاولة الابادة الجماعية التى تقوم بها اسرائيل فى غزة ، نقترح أن تقوم حكومة اسبانيا بإحالة نتنياهو الى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب".