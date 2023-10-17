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إعلام إسرائيلى: المستشار الألمانى يلتقى نتنياهو فى تل أبيب

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 06:41 م
إعلام إسرائيلى: المستشار الألمانى يلتقى نتنياهو فى تل أبيب نتنياهو
كتب أحمد عرفة

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أكد إعلام إسرائيلى، أن أولاف شولتز، المستشار الألمانى يلتقى برئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو فى تل أبيب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق طالبت إيونى بيلارا، وزيرة الحقوق الإجتماعية الإسبانية  والأمين العام لحزب يونيداد بوديموس ، الحكومة الإسبانية، بتقديم رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب فى غزة.

وأشارت بيلارا على حسابها الخاص على موقع اكس "بالنظر الى محاولة الابادة الجماعية التى تقوم بها إسرائيل فى غزة، نقترح أن تقوم حكومة اسبانيا بإحالة نتنياهو إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب".







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