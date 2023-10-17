أمطار غزيرة تضرب البحيرة واستنفار لمواجهة التقلبات الجوية.. صور

شهدت منذ قليل محافظة البحيرة، حالة من سوء أحوال الطقس وسقوط الأمطار الغزيرة على عدد من المدن والمراكز خاصة المناطق الساحلية، ولم يؤثر سوء الأحوال الجوية على الحركة التجارية بشكل كبير وسط انتظام حركة المرور بجميع الشوارع.

فيما كثفت الأجهزة التنفيذية من استعدادها لمواجهة أى طارئ بالتزامن مع سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة.

من جانبها شددت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة على رفع درجة الاستعداد وتكثيف الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة وبجميع القطاعات ومتابعة جاهزية المعدات ومحطات الصرف والمعديات وصفايات الأمطار، مؤكدة استنفار كافة الجهود للتنسيق بين جميع الجهات كل فى موقعة لمواجهة أى أحداث طارئة أو أزمات متوقعة مع استمرار عمل غرف العمليات بالمراكز والمديريات لتلقى كافة البلاغات، وإخطار غرفة العمليات المركزية أولًا بأول.

ووجهت نائب محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بمراجعة كافة الإستعدادات للتعامل مع الأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحى والزراعى ومناسيب الترع والمصارف.

كما وجهت نائب محافظ البحيرة بمراجعة المبانى الآيلة للسقوط وذات الخطر الداهم وإتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير الأمنية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.