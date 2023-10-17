أقوى 7 أدوية طبيعية مضادة للسرطان والشيخوخة

كتبت ميرفت رشاد

البحث عن حلول طبيعية لمكافحة السرطان والشيخوخة، أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، وقد أظهرت المواد الطبيعية " النباتات والأعشاب "تأثيرات واعدة في البحث العلمى فى الوقاية من الأمراض، وإليك القائمة وفقا لما نشره موقع "onegreenplanet".





1. الكركمين



الكركمين الموجود في الكركم له خصائص قوية مضادة للسرطان ومضادة للالتهابات، فهو يمنع نمو الورم، ويحفز موت الخلايا السرطانية، ويمنع تكوين الأوعية الدموية (نمو الأوعية الدموية الجديدة التي تدعم نمو الورم).

2. ريسفيراترول



ينشط الريسفيراترول ، الموجود بكثرة في العنب الأحمر والتوت ، السيرتوينز، وهي بروتينات تعزز طول العمر وتنظم العمليات الخلوية، كما أنه يظهر تأثيرات مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، ويحمي من السرطان والأمراض المرتبطة بالعمر.

3. مستخلص الشاي الأخضر



غني بالبوليفينول والكاتيكين، مستخلص الشاي الأخضر يمتلك خصائص قوية مضادة للأكسدة، فهو يساعد على منع نمو الورم، ويعزز موت الخلايا السرطانية، ويقلل الالتهاب.

4. كيرسيتين



يوجد الكيرسيتين في العديد من الفواكه والخضراوات، وهو عبارة عن فلافونويد يعمل كمركب مضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات، يمكن أن يعيق نمو الخلايا السرطانية، ويقلل الالتهاب، ويعزز الصحة العامة.

5. الكركمينويدات الموجودة في الثوم



يحتوي الثوم على مركبات الكبريت، بما في ذلك الكركمينويدات، التي تمتلك خصائص مضادة للسرطان، تمنع هذه المركبات نمو الورم، وتعزز وظيفة المناعة.

6. الزنجبيل



يحتوي الزنجبيل على جينجيرول، وهو مركب نشط بيولوجيًا له تأثيرات مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، لقد أثبت خصائص مضادة للسرطان، مما يمنع نمو الورم ويقلل الالتهاب .

7.أحماض أوميجا 3 الدهنية



توجد في بذور الكتان ، وتمتلك أحماض أوميجا 3 الدهنية خصائص مضادة للالتهابات، إنها تلعب دورًا في الوقاية من السرطان وترتبط بتقليل خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالعمر.