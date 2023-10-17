أسعار النفط تسجل 89.86 دولار لخام برنت و86.69 دولار للخام الأمريكى

كتبت -مروة الغول

سجلت أسعارالنفط اليوم الثلاثاء 89.86 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 86.69 دولار للبرميل، حيث استقرت الأسعار اليوم على انخفاض وذلك بعد تراجع أمس بأكثر من دولار للبرميل.

وتستمر أوروبا فى محاولاتها لتعويض أزمة نقص الغاز التى تواجهها بعد حرب أوكرانيا، والتى تسببت فى أزمات اقتصادية كبيرة مع ارتفاع أسعار الطاقة فى القارة العجوز، وكانت "الطاقة الحرارية الأرضية" أحد الحلول الأخيرة التى لجأت إليها بعض الدول الأوروبية فى الآونة الأخيرة.

وأشارت صحيفة "ليستن دياريو" الإسبانية، إلى أنه فى جميع أنحاء الاتحاد الأوروبى، تكتسب الطاقة الحرارية الأرضية فى أعماق البحار والتى يتم تحقيقها من خلال التقاط الحرارة من المياه الجوفية، اهتمامًا بإنتاج الحرارة مع تقليل انبعاثات الكربون، وعلى الرغم من أن الأسعار قد انخفضت مؤخرًا فى الأسواق قصيرة الأجل، إلا أن الأزمة كشفت ضعف القارة فى مجال الطاقة.

وأوضحت الصحيفة أن الطاقة الحرارية الجوفية الخضراء تتمتع بالعديد من المزايا، وقال كريستيان بليتل مدير أنشطة الطاقة الحرارية الأرضية فى مرفق إدارة النفايات الصلبة التابع للبلدية "كان هناك ازدهار حقيقى فى الطلب منذ بداية هذه الازمة".