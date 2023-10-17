أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى مصر

كتب إسلام سعيد

ننشر سعر جرام الذهب في مصر اليوم الثلاثاء بعد ارتفاع طفيف في التعاملات الصباحية وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2340 جنيها للجرام، وذلك بالتزامن مع تطورات مستمرة في حركة الذهب رغم الإجازة الأسبوعية لسوق الذهب.

أسعار الذهب اليوم: عيار 21 يسجل 2340 جنيها.

عيار 18 يسجل 2006 جنيهات.

عيار 24 يسجل 2674 جنيها.

الجنيه الذهب 18720 جنيها.



تراجع الذهب عالمياً استمر التراجع في أسعار الذهب لليوم الثاني على التوالي وذلك بعد أن انتهى تأثير ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن والذي ساعد الذهب على الارتفاع بنسبة 5.5% خلال الأسبوع الماضي، ليعود التركيز الآن على البيانات الاقتصادية الأمريكية وحديث رئيس الفيدرالي جيروم باول يوم الخميس القادم.

وتتداول أسعار الذهب الفورية اليوم على هبوط طفيف للتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1923 دولار للأونصة، وذلك بعد ان انخفض الذهب يوم أمس بنسبة 0.6% وكان قد سجل أدنى مستوى عند 1908 دولار للأونصة.

وارتفعت عوائد السندات الحكومية الأمريكية مع بداية الأسبوع حيث ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بنسبة 0.9% ليسجل أعلى مستوى في أسبوع عند 4.763% يأتي هذا بعد انخفاض العائد خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4%.

ارتفاع عوائد السندات يأتي بالتزامن مع تماسك الدولار الأمريكي بالقرب من أعلى مستوياته في 11 شهر، حيث ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية اليوم بنسبة 0.1% بعد انخفاض معتدل يوم أمس ليستقر في التداول فوق المستوى 106.

يعمل هذا على زيادة الضغط السلبي على أسعار الذهب بسبب تكلفة الفرصة البديلة حيث لا يقدم الذهب عائد لحائزيه مقارنة مع السندات التي تقدم عوائد مرتفعة خلال الفترة الحالية.

الذهب فقد الدعم بشكل مؤقت من الطلب على الملاذ الآمن بعد الارتفاع الكبير الذي سجله يوم الجمعة الماضية بسبب المخاوف من تصعيد الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، ولكن عطلة نهاية الأسبوع مرت بدون حدوق تطورات الأمر الذي دفع الذهب إلى التراجع منذ بداية الأسبوع بسبب عمليات البيع لجني الأرباح.

الآن يعود التركيز في الأسواق على البيانات الاقتصادية التي تصدر اليوم عن الاقتصاد الأمريكي، حيث ينتظر اليوم صدور بيانات مبيعات التجزئة عن شهر سبتمبر ومن المتوقع أن تظهر ارتفاع بنسبة 0.3% بأقل من القراءة السابقة بنسبة 0.6%.