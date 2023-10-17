أرمينيا تنظم رحلة جوية خاصة لإجلاء مواطنيها من تل أبيب

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أفادت الحكومة الأرمينية بأنها تنظم رحلة جوية خاصة من تل أبيب إلى يريفان لإجلاء مواطنيها وعائلاتهم الراغبين في مغادرة إسرائيل كإجراء احترازي.

وقالت وزارة الخارجية الأرمينية - في بيان وفق ما نقلته وكالة أرمن برس الأرمينية - إنه تم تنظيم الرحلة بناءً على الطلبات المقدمة إلى السفارة الأرمينية في إسرائيل ووزارة الخارجية الأرمينية.. مضيفة أنها تراقب تطورات الوضع في إسرائيل وستتخذ إجراءات إضافية عند الضرورة.

وأضافت أنه وفقا لآخر المعلومات لا يوجد مواطنون أرمن بين القتلى أو المصابين في القتال الدائر بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.