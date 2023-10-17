أجواء معتدلة فى الدقهلية واستقرار حالة الجو

شهدت محافظة الدقهلية استقرارا فى حالة الطقس، بعد هطول أمطار أمس، على معظم أنحاء المحافظة، حيث سادت حالة من الطقس المعتدل، مع ظهور الشمس، وبلغت درجة الحرارة العظمى 29 درجة والصغرى 21.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كشفت أنه طبقا لآخر إصدار لصور الأقمار الصناعية، يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، ومن المتوقع أيضا أن تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.