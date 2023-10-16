90 ألف دولار واردات مصر من الموبايلات فى يوليو الماضى

كتب: مدحت عادل

واصلت الواردات المصرية من الموبايلات التراجع في شهر يوليو الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2022، حيث قالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الواردات من أجهزة التليفون للأفراد بلغت نحو 90 ألف دولار فقط، مقابل 486 ألف دولار خلال فترة المقارنة.

وشهدت واردات مصر من الهواتف المحمولة انخفاض ملحوظ منذ نشوب الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير من العام الماضي 2022، بالتوازي مع التراجع الذي شهدته واردات مصر الاجمالية من السلع الاستهلاكية المعمرة، حيث رصدت بيانات الجهاز تراجع إجمالي واردات مصر من الهواتف المحمولة بقيمة إجمالية بلغت نحو 893 مليون و532 ألف دولار، فى الـ8 أشهر الأولى من العام الماضى 2022، حيث بلغت نحو 337 مليون دولار عام 2022، بينما كانت نحو مليار و230 مليون دولار فى نفس الفترة عام 2021.

وإجمالا ارتفعت قيمة واردات مصر من السلع الاستهلاكية المعمرة في يوليو الماضي للمرة الأولى منذ بداية العام الجاري 2023، حيث بلغت قيمتها نحو 276 مليون و696 ألف دولار، بينما كانت نحو 202 مليون و409 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت نحو 74 مليون و287 ألف دولار، مدفوعة بارتفاع واردات مصر من سيارات الركوب في نفس الفترة، حيث بلغت قيمتها 204 مليون و816 ألف دولار في يوليو الماضي، مقابل 86 مليون و316 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت نحو 118 مليون و500 ألف دولار.