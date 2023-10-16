وكيل تعليم بنى سويف يحيل إدارة مدرسة الفقاعى الابتدائية والموجهين للتحقيق

بنى سويف هانى فتحى

أجرى محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف، زيارة مفاجئة لمدارس الفترة المسائية بمدارس إدارة ببا التعليمية، حيث تفقد وكيل الوزارة مدرستى عبد الستار الفقاعى الابتدائية المشتركة وأبو بكر النزلاوى الإعدادية.

وتضمنت الزيارة تفقد حجرات الدراسة ومعامل الأوساط والأنشطة المختلفة والتقى وكيل الوزارة عددا من الطلاب وتبادل معهم أطراف الحديث والحوار مستمعا لآرائهم حول العملية التعليمية والانتظام فى الحضور وممارسة الأنشطة ثم متابعة سجلات المدرسة من حضور وانصراف وسجلات الأمن والإجازات وجداول تشغيل المعامل والمكتبة.

وتبين وجود تقصير وخلل فى سير العملية التعليمية وعدم انضباطها والتى على أثرها قرر وكيل الوزارة إحالة مدير المدرسة والمتابعين والموجهين ومديرى المراحل التعليمية للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية للتراخى والتقصير فى أداء العمل وعدم المتابعة الجادة.