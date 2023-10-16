وفاة الفنان يحيى مولر قائد فرقة تراث السمسمية بالإسماعيلية

الإسماعيلية: السيد فلاح - صبري غانم

توفى قبل قليل الفنان يحيى مولر، قائد فرقة السمسمية بالإسماعيلية، وتعد فرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية أو فرقة تراث السمسمية كما يحب يطلق عليها أهالى الإسماعيلية من أقدم الفرق الفنية التى تكونت فى المحافظة، وتهتم بتراث السمسمية والحفاظ عليه من الاندثار وهى فرقة رسمية تتبع الهيئة العامة لقصور الثقافة وفرع ثقافة الإسماعيلية.

وأسس الفنان يحيى مولر فرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية عام 1989 ويحيى عبد الغنى الشهير بيحيى مولر حاصل على ليسانس آداب لغة عربية وكان يعمل مديرًا لإحدى المدارس الإعدادية بالإسماعيلية.

ويعد الفنان يحيى مولر أحد الفنانين المتميزين داخل إقليم القناة وسيناء، واستطاع من خلال فرقة تراث السمسمية أن يكون سفيرًا فنيًا للإسماعيلية في كافة أقاليم مصر، وقدم العديد من الحفلات الفنية على مسارح محافظات مصر بداية من محافظات إقليم القناه ومسارح محافظات شرق وغرب الدلتا والصعيد.



الفرقة فى إحدى الحفلات



الفنان يحيى مولر



الفنان يحيى مولر



الفنان يحيى مولر



الفنان يحيى مولر



الفنان يحيى مولر