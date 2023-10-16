أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، الاثنين، عن وصول المستشار الألماني أولاف شولتس غدا إلى إسرائيل.
وكان قد شدد المستشار الألمانى على وقوف بلاده إلى جانب إسرائيل فى مواجهة الهجمات المستمرة.
وكانت قد أفادت مصادر فى قطاع غزة، باستشهاد 11 فلسطينيًا بينهم طفلة وسبعة من طواقم الدفاع المدنى، جراء القصف الإسرائيلى على قطاع غَزَّة الذى لم يتوقف على مدار الليلة الماضية.
وقالت المصادر إن أربعة أشخاص استشهدوا بينهم طفلة، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمنطقة قيزان النجار في مدينة خان يونس، إن طائرات الاحتلال الحربية شنت غارة بعدة صواريخ على منزل يسكنه عدد من النازحين من شمال غزة؛ ما أدى إلى تدميره بشكل كامل، واستشهاد 4 بينهم طفلة.
وأضافت المصادر أن العديد من المواطنين وهم من نفس العائلة ما زالوا تحت الركام.
واستشهد سبعة أفراد من طواقم الدفاع المدني، في غارتين لطائرات الاحتلال الحربية في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، ووسطها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة