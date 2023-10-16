وقالت المصادر إن أربعة أشخاص استشهدوا بينهم طفلة، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمنطقة قيزان النجار في مدينة خان يونس، إن طائرات الاحتلال الحربية شنت غارة بعدة صواريخ على منزل يسكنه عدد من النازحين من شمال غزة؛ ما أدى إلى تدميره بشكل كامل، واستشهاد 4 بينهم طفلة.

وأضافت المصادر أن العديد من المواطنين وهم من نفس العائلة ما زالوا تحت الركام.

واستشهد سبعة أفراد من طواقم الدفاع المدني، في غارتين لطائرات الاحتلال الحربية في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، ووسطها.