جاء ذلك خلال لقائه اليوم الاثنين، في بكين بنظيره الروسي سيرجي لافروف، قبل انطلاق فعاليات منتدى الحزام والطريق الثالث للتعاون الدولي والمقرر عقده يومي الثلاثاء والأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وقال وانج إن الصين تدين جميع أشكال الأعمال التي تضر بالمدنيين وتعارض أي عمل ينتهك القانون الدولي، لافتا إلى ضرورة اتخاذ مجلس الأمن الدولي لإجراءات بشأن هذه المسألة، داعيا الدول الكبرى إلى ضرورة لعب دور فعال حيال هذا الأمر، مضيفا أن النهج الأساسي يكمن في تفعيل حل الدولتين، والسعي للوصول إلى توافق أوسع وتعزيز تأسيس جدول زمني وخارطة طريق لاستعادة الحقوق المشروعة للأمة الفلسطينية.

وحول العلاقات الثنائية بين بكين وموسكو، قال وانج إن بلاده تثمن تقدير ودعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتعاون الحزام والطريق، وترحب بروسيا لمواصلة مشاركتها الفعالة في المبادرة من أجل تقديم مزيد من الإسهامات لتعزيز التنمية والازدهار المشتركين.

من جانبه، أكد لافروف أن روسيا والصين حافظتا على زخم جيد في تنمية العلاقات الثنائية، معربا عن تطلع بلاده للحفاظ على اتصال استراتيجي وثيق مع الصين وتعميق التعاون العملي في جميع المجالات، مشيرا إلى أن الرئيس بوتين يتطلع بشدة للقاء الرئيس الصيني في الصين وللمشاركة في المنتدى.

