وزير الخارجية الفرنسية: أكثر من 100 فرنسى ما زالوا فى قطاع غزة

كتب أحمد عرفة

قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، إنه يجب حماية المدنيين فى قطاع غزة واحترام القانون الدولي.

وأضافت وزيرة الخارجية الفرنسية خلال مؤتمر صحفى، نقلته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل: "جئت لبنان لبحث دعم استقرار البلاد، وفرنسا تضاعف الاتصالات لتهدئة الوضع فى غزة".

وتابعت كاترين كولونا أن فرنسا لن تدخر جهدا لتفادى التصعيد واستعادة الأمن، موضحة أنه ينبغى أن يكون هناك اتفاق لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقالت قالت وزيرة الخارجية الفرنسية، إن أكثر من 100 فرنسى ما زالوا فى قطاع غزة.