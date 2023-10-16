اليوم السابع
Ads
الإثنين، 16 أكتوبر 2023 09:17 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الخارجية الفرنسية: أكثر من 100 فرنسى ما زالوا فى قطاع غزة

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 07:59 م
وزير الخارجية الفرنسية: أكثر من 100 فرنسى ما زالوا فى قطاع غزة كولونا
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، إنه يجب حماية المدنيين فى قطاع غزة واحترام القانون الدولي.

 

وأضافت وزيرة الخارجية الفرنسية خلال مؤتمر صحفى، نقلته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل: "جئت لبنان لبحث دعم استقرار البلاد، وفرنسا تضاعف الاتصالات لتهدئة الوضع فى غزة".

 

وتابعت كاترين كولونا أن فرنسا لن تدخر جهدا لتفادى التصعيد واستعادة الأمن، موضحة أنه ينبغى أن يكون هناك اتفاق لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

 

وقالت قالت وزيرة الخارجية الفرنسية، إن أكثر من 100 فرنسى ما زالوا فى قطاع غزة.







غزه

الاحتلال

إسرائيل

فلسطين

جرائم إسرائيل

اخر الاخبار



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة