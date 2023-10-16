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وزير التعليم: مدرسة العباقرة تضم أوائل الصف الأول الثانوي بمدارس المتفوقين

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 09:00 ص
وزير التعليم: مدرسة العباقرة تضم أوائل الصف الأول الثانوي بمدارس المتفوقين الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا تمثل نقطة مضيئة فى التعليم المصرى، موضحا أنه تم إعداد مدرسة للعباقرة هذا العام والتي ينضم إليها أفضل الطلاب الأوائل في الصف الأول الثانوي بمدارس المتفوقين حيث تستهدف الوزارة عمل توأمة مع إحدى الجامعات خارج مصر مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وأحدى المدارس الأمريكية.
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم أن  إنشاء مدرسة العباقرة والتي تعد نموذجًا متقدمًا من مدارس STEM،  تنفيذا للتوأمة مع عدد من المدارس بمختلف دول العالم، فضلًا عن التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية المصرية والدولية لضمان تقديم محتوى تعليمي وتدريبي متميز لهم، وتعزيز مواهبهم وقدراتهم.
 
وكان الدكتور رضا حجازى، بحث آليات التوسع في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM"، التي تتضمن تعليما قائما على دعم مهارات التفكير العليا والبحث العلمى خاصة فى مجالات العلوم والرياضيات والتكنولوجيا، فضلا عن مناقشة آليات استفادة الدول المجاورة من هذا النظام، حيث أكد الدكتور رضا حجازي أن مدارس "STEM" تعد نقطة مضيئة في نظام التعليم المصري، حيث أنها تقدم نموذجًا يستحق الاقتداء به في جميع مدارس الجمهورية. 






وزارة التربية والتعليم

افتتاح مدرسة للعباقرة

افتتاح مدرسة العباقرة

اخبار مصر



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