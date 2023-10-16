وزارة الصحة: التدخين يقتل 8 ملايين شخص كل عام

كتب J وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان ، إن تدخين التبغ يقتل 8 ملايين شخص كل عام، بالإضافة إلي أنه عامل رئيسى للإصابة بأمراض القلب والرئة.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قالت إن الأشخاص المصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن أكثر عرضة لخطر الإصابة بـمرض القلب وسرطان الرئة، وأضافت وزارة الصحة والسكان أن الكشف يتم بالمجان فى عيادات صحة الرئة المنتشرة بمستشفيات الأمراض الصدرية على مستوى الجمهورية.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن مبادرة صحة الرئة تستهدف الكشف المبكر عن مرض السدة الرئوية، وتحديد مدى درجته وتوفير النصائح اللازمة للإقلاع عن التدخين والحصول على العلاج من أقرب مكان.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه تتم متابعة المرضى من خلال هواتفهم ومن خلال عيادات صحة الرئة المنتشرة بمستشفيات الأمراض الصدرية بالجمهورية.